Printr-un act normativ ce se aplica din 10 iunie 2023, legislatia privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani a suferit mai multe modificari. Astfel, potrivit noii legi, cei ce locuiesc la o alta adresa decat cea din actele de identitate trebuie sa mearga la autoritati, in cel mult 15 zile, pentru a o schimba sau pentru a-si face mutatie. In caz contrar, politistii pot aplica amenzi.Mai exact, dupa ce a fost modificata, in 10 iunie, de Legea 162/2023, ... citeste toata stirea