Din 10 septembrie se schimba regulile RCA

Vineri, 10 iunie, a fost publicat in Monitorul Oficial actul care modifica norma ASF 20/2017 privind asigurarea auto in Romania, care vine cu trei modificari majore, doua dintre ele premiere pentru piata din Romania. Astfel, din 10 septembrie, toti soferii, dar si firmele de asigurare si brokerii se vor supune unor noi reguli privind RCA.In primul rand, actul vine sa implementeze modificarile cerute de Comisia Europeana in ceea ce priveste modalitatea in care firmele de asigurare stabilesc ... citeste toata stirea