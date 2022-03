Din 11 aprilie ar putea incepe inscrierile la clasa pregatitoare

Inscrierile in clasa pregatitoare ar putea incepe pe 11 aprilie 2022, potrivit unui document in lucru obtinut de Edupedu.ro. Documentul prevede ca pe 28 martie scolile vor face publice informatiile care permit parintilor sa cunoasca activitatea specifica clasei pregatitoare din cadrul unitatii, cum ar fi: posibilitatea organizarii procesului de invatamant in cadrul unei gradinite aflate in structura scolii sau in consortiu cu scoala, posibilitatea organizarii programului "Scoala dupa ... citeste toata stirea