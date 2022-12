Din 13 ianuarie 2023: Petrecerile de la sate egale in fata legii cu petrecerile de la oras

Normele legale actuale ce sanctioneaza organizarea de petreceri private cu muzica tare vor fi aplicabile, din 13 ianuarie 2023, si mediului urban, si celui rural, in egala masura, in conditiile in care o decizie a Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR), ce elimina sintagma "in mediu urban" din prevederile legate de amenzile aplicabile pentru petrecerile zgomotoase, au fost oficializate luni, 5 decembrie.Mai exact, Legea 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de ... citeste toata stirea