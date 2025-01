Din 13 ianuarie, poti apela la "Avocatul de serviciu". Acesta poate fi gasit la Tribunalul Brasov

La initiativa Tribunalul Brasov, in colaborare cu Baroul Brasov, incepand cu data de 13 ianuarie 2025, s-a lansat proiectul "Avocatul de serviciu". Intr-un efort de a raspunde provocarilor cu care se confrunta cetatenii in accesarea serviciilor juridice, initiativa urmareste sa faciliteze accesul la justitie al cetatenilor prin crearea unor birouri de informare de tip help desk in spatiile instantei.De luni pana joi intre orele 08.30 si 12.30"Avocatul de serviciu" este parte a unui efort ... citește toată știrea