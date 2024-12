Din 14 decembrie apar brazii in cele 5 piete ale Brasovului

Brasovenii care s-au obisnuit sa isi cumpere brazii de Craciun din pietele agroalimentare o vor putea face de saptamana viitoare. In cele cinci piete agroalimentare din municipiul Brasov vor fi amenajate, in total, 15 locuri de vanzare a pomilor de Craciun, iar procedura de atribuire a acestora se va desfasura in 9 decembrie, la sediul Serviciului Public Administrare Piete Brasov, strada Nicolae Balcescu nr. 64, etaj II, incepand cu ora 14.00. Brazii de Craciun in piete vor putea fi vanduti de ... citește toată știrea