Din 15 decembrie, CFR majoreaza tarifele

Biletele de tren se vor scumpi cu 4,6% din 15 decembrie, odata cu intrarea in vigoare a noului Mers al Trenurilor, 2024 - 2025, fiind actualizate in raport cu rata inflatiei.Potrivit informatiilor remise de catre Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF), de exemplu, costul unei calatorii de la Gara de Nord pana la Aeroportul Henri Coanda va fi de 6 lei, din 15 decembrie, de la 5,5 lei in prezent.Tariful pentru rezervare loc va fi de 6 lei la trenurile InterCity, indiferent de clasa, in ... citește toată știrea