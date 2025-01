Din 15 ianuarie, "rovinieta de Brasov". Exceptia Harman - Podu Oltului

Dupa data de 15 ianuarie 2025, transportatorii de mare tonaj care vor circula pe unele artere rutiere de pe raza judetului Brasov, aflate in administrarea Consiliului Judetean, vor fi nevoiti ca, pe langa obtinerea permisului de libera trecere, sa plateasca o "taxa de drum", care poate ajunge la maximum 1.500 de lei pe un an.In acest sens, a fost achizitionata o aplicatie prin care taxa va putea fi platita in functie de lungimea drumurilor vizate si de perioada in care se va circula pe ... citește toată știrea