Din 16 aprilie, oua 3D in parcurile din Ghimbav. Un Paste luminat, de 95.200 lei

Orasul Ghimbav va intra in atmosfera sarbatorilor pascale din 16 aprilie, cand edilii si-au propus aprinderea ornamentelor luminoase specifice. Astfel, in oras vor fi montate decoratiuni ornamentale luminoase in zonele intens populate in zona centrala (parcuri din vecinatatea sediului Primariei), in parcul de pe strada Victoriei, in parcul din Cartierul Florilor, in vecinatatea Bisericii Ortodoxe si in vecinatatea Salii de sport.Pentru furnizarea si montarea acestor ornamente, Primaria a ... citeste toata stirea