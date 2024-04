Din 1918, librarie: "St. O. Iosif" s-a redeschis dupa o investitie de 500.000 de euro

Dupa 6 de luni de lucrari de reamenajare, Libraria "St. O. Iosif" de pe strada Muresenilor din Brasov si-a redeschis portile vineri, 26 aprilie. Investitia in proiectul de reamenajare a spatiului, care include si reabilitarea cladirii - monument istoric in care functioneaza libraria inca de la infiintare, se ridica la 500.000 de euro.Fondata in 1991 de Ana si Virgil Onita, Libris este una dintre primele companii postdecembriste dedicate cartii si culturii. "Vatra" Libris este libraria St. O. ... citește toată știrea