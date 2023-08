Incepand cu data de 20 august, odata cu intrarea in vigoare a prevederilor Legii 274/2023, minorii cu varste cuprinse intre 16 si 18 ani vor putea parasi teritoriul Romaniei fara a mai fi insotiti de un adult, fie acesta parinte sau reprezentant legal.Actul normativ amintit, care modifica Legea 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate, prevede ca "cetatenii romani minori care au implinit varsta de 16 ani pot calatori in strainatate neinsotiti, cu acordul ... citeste toata stirea