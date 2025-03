Din 20 mai, buletine cu cip si la Brasov

Noile carti electronice de identitate (CEI), asa-numitele buletine cu cip, vor fi eliberate incepand cu data de 20 martie pentru persoanele cu varste de peste 14 ani, la inceput in judetul Cluj, unde a fost lansat proiectul-pilot, iar in urmatoarele maxim 2 luni se vor emite si in restul judetelor, potrivit unui calendar scos in dezbatere publica de Ministerul Afacerilor Interne (MAI). ... citește toată știrea