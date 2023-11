Din 21 noiembrie vor fi puse in vanzare primele abonamente pentru editia a II-a a Massif, care va avea loc in Poiana Brasov, in perioada 14-17 martie 2024. Organizatorii anunta ca doritorii vor putea cumpara abonamentele la pret special, daca se inregistreaza pe platforma evenimentului.Anuntul vine dupa ce, marti, 31 octombrie, alesii ... citeste toata stirea