Din 25 februarie se deschis "tarabele primaverii"

Din 25 februarie, brasovenii si turistii vor putea cumpara martisoare si de la standurile de le aleea de langa Parcul Central Nicolae Titulescu din Brasov, nu doar din magazine. Oferta va fi destul de bogata, avand in vedere ca vanzatorii au contractat 25 de standuri (dintr-un numar de 30, cate estima Primaria Brasov ca va atribui).Din 27 februarie, brasovenii for putea cumpara martisoare si din locurile special amenajate in Bartolomeu (in complexului Bartolomeu), Triaj (pe str. Filiasi) si ... citeste toata stirea