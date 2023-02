5 politisti brasoveni - 4 din Codlea si 1 din Ghimbav - au fost retinuti pentru 24 de ore pentru luare de mita, abuz in serviciu si fals intelectual in urma perchezitiilor efectuate miercuri, 1 februarie. Un singur politist suspectat de aceste fapte nu a fost retinut.Faptele, spun anchetatorii, s-ar fi petrecut pe parcursul ultimului an, iar politistii ar fi pretins, pe langa bani, si alte ... citeste toata stirea