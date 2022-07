Politisti din cadrul Sectiei de Politie Rurala Voila desfasoara activitati de cautare a unei femei, in varsta de 48 ani din localitatea Sinca Veche, judetul Brasov, care, la data de 9 iulie 2022, in jurul orei 21.40, ar fi plecat din proximitatea unei unitati medicale din municipiul Fagaras, judetul Brasov, intr-o directie necunoscuta, fara a reveni la domiciliu pana in prezent. ... citeste toata stirea