Evaluarea Nationala la clasa a II-a incepe in data de 9 mai, cu proba scrisa la Limba romana, potrivit calendarului oficial. In aceeasi zi este organizata si proba scrisa la Limba materna. Proba de citit la Limba romana are loc pe 10 mai, iar elevii de clasa a II-a vor sustine proba la Matematica pe 11 mai. Ulterior vor fi organizate si Evaluarile Nationale la clasa a IV-a (din 16 mai) si a VI-a (din 24 mai).Timpul de lucru pentru fiecare evaluare nationala, conform metodologiei, este de cate ... citeste toata stirea