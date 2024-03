Din aceasta seara, distractie maxima in Poiana Brasov. Incepe Massif, editia a II-a

De astazi si pana duminica, in Poiana Brasov, fanii se vor bucura de cele mai tari petreceri alaturi de cei peste 50 de artistii adusi de organizatorii Masssif. Startul va fi dat in aceasta seara, iar intre capetele de afis sunt Mahmut Orhan, premiantii Brit Awards Chase&Status, GORDO, producatorul deep house Grigore. In paralel, autoritatile anunta un plan de mobilitate pus la punct, iar fortele de ordine, o mobilizare "ca la carte".Organizatorii se asteapta la 50.000 de participantiZeci ... citește toată știrea