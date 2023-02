Din acest an, si copiii mai mici de 14 ani vor putea avea carte de identitate

Legislatia privind cartile de identitate, fie ele electronice sau simple, se va modifica de maine, odata cu intrarea in vigoare a unei ordonante aparute in acest sens. Printre altele, actul normativ stabileste mai multe detalii privind emiterea cartilor de identitate in cazul copiilor cu varsta de pana la 14 ani, masura care nu e noua, deoarece a aparut in 2020, dar care, din motive tehnice, nu s-a putut aplica pana acum. Dupa cum a anuntat recent seful Directiei Generale pentru Evidenta ... citeste toata stirea