Veste buna pentru practicantii ciclismului: de sambata, 29 aprilie 2023, RATBV reia efectuarea serviciului de transport gratuit al bicicletelor pe traseul liniei 20, Livada Postei - Poiana Brasov.Si mai imbucurator este faptul ca in acest an a crescut capacitatea de transport oferita, aceasta deoarece societatea noastra a achizitionat si va pune de sambata in folosinta trei remorci fiecare cu cate 10 suporturi ... citeste toata stirea