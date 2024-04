Din aprilie, tichetele de cresa se majoreaza cu 20 de lei

Din luna aprilie, valoarea tichetelor de cresa creste cu 20 de lei si ajunge 640 de lei, potrivit unui ordin publicat in Monitorul Oficial. "Valoarea nominala stabilita la art. 1 se aplica si pentru primele 2 luni ale semestrului II al anului 2024, respectiv august 2024 si septembrie 2024", se arata in ordinal amintit.Tichetele cresa sunt bilete de valoare care se acorda, lunar, angajatilor care nu beneficiaza de concediul si de indemnizatia acordate pentru cresterea copilului in varsta de ... citește toată știrea