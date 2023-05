Duminica, 28 mai, in jurul orei 8.30, politistii de la Sectia Hoghiz au fost sesizati de catre proprietarul unui imobil din satul Palos, cu privire la faptul ca, din autoturismul parcat in curtea casei, i-a fost sustras, pe timpul noptii, un portofel cu o suma de bani, iar din locuinta un telefon mobil, in valoare de aproximativ 1.500 de lei."Politistii au efectuat cercetari care au dus la ... citeste toata stirea