Din bloc de "boschetari" in bloc de "sociali": 3,6 milioane de lei

Avand in vedere ca in scurt timp va fi gata noul centru pentru persoane fara adapost de pe strada Panselelor din Brasov (in locul fostului internat al Liceului Astra), Primaria municipiului pregateste terenul pentru a transforma actuala cladire in care sunt cazati oamenii strazii in bloc social.Astfel, in sedinta de plen a Consiliului Local din 31 ianuarie, alesii vor vota valoarea lucrarilor de transformare in bloc de locuinte sociale a actualului centru de pe str. Zizinului nr. 126C. ... citeste toata stirea