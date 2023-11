Politia a reusit sa identifice autorii in cazul unui jaf de la o firma cu sediul in Sercaia, reclamat la sfarsitul lunii octombrie. Proprietarul arata atunci ca, in incinta societatii sale, s-a patruns fortat, cu dezactivarea sistemului de alarmare, si ar fi fost sustrase bunuri evaluate la aproximativ 50.000 de lei."Dupa sesizarea primita, politistii au efectuat investigatii si au reusit stabilirea identitatii a doua persoane, care ar fi patruns in imobil si ar fi sustras bunurile din acest ... citeste toata stirea