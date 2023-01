Din Braila, o escapada in cuplu la Predeal: Furau din restaurante, gasiti cu macete, pumnale si pistol acasa

Intr-o singura zi, Politia Predeal a primit sesizari de la doua restaurante ca au fost clienti lasati fara bani, furatI din hainele lasate pe spatarul scaunelor. S-a intamplat saptamana trecuta, hotii - un cuplu din Braila - au fost identificati in 3 zile, iar politistii s-au dus dupa ei acasa, de unde i-au escortat inapoi la Brasov."La data de 14 ianuarie, in jurul orei 18.15, oamenii legii au fost sesizati de catre doi barbati cu privire la faptul ca in timp ce se aflau in incinta a doua ... citeste toata stirea