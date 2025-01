Din Brasov, "amazoana" prin Cluj: Urmarita de 5 masini de Politie

O soferita din Brasov care a ramas cu masina in pana in Cluj a furat masina unui curier care livra mancare, iar cand barbatul a vrut sa-si recupereze autoturismul, aceasta l-a amenintat cu un cutit si a accelerat. A fost urmarita de cinci echipaje de politie pana in zona centrala, unde a fost incatusata.Potrivit colegilor de la "Dejeanul", totul s-a intamplat marti, 20 ianuarie, in jurul orei 13.00, pe Calea Turzii din Cluj-Napoca. O femeie in varsta de 39 de ani, domiciliata in Brasov, ... citește toată știrea