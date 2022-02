Din Brasov, facem Hamstadt

Spatii de agrement speciale pentru caini, care sa fie ingradite corespunzator si sa aiba elemente de mobilier si facilitati specifice activitatilor de recreere canine. Este ceea ce a propus Andrei Oniga, consilier local in Brasov, in proiectul "Hamstadt", initiat in 2020, si care ajunge sa fie bugetat in acest an."Proiectul are ca scop transformarea Brasovului intr-un oras *pet-friendly* (prietenos cu animalele de companie, trad.), unde comunitatea sa aprecieze si sa incurajeze facilitatile ... citeste toata stirea