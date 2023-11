Saptamana trecuta (marti, 21 noiembrie), politistii si procurorii din Brasov, de la Crima Organizata, au efectuat o actiune de prindere in flagrant delict, trei persoane fiind depistate in judetul Ilfov, in timp ce detineau, in vederea comercializarii, 500 de grame de cocaina, pentru 25.000 de euro. In continuare, politistii au pus in aplicare 5 mandate de perchezitie domiciliara, unul dintre acestea fiind in judetul Brasov, iar celelate patru in judetul Dambovita."Din cercetarile efectuate a ... citeste toata stirea