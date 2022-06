Din Brasov si Halchiu, isi faceau "plinul" gratis, in Fagaras

Infractorii se adapteaza foarte rapid la realitatile pe care le traim. Doi barbati, unul din Brasov si altul din Halchiu, s-au gandit ca, in aceasta perioada, cand benzina si motorina s-au scumpit, carburantii au devenit valorosi. Astfel, in perioada 30 mai - 15 iunie 2022, cei doi ar fi sustras combustibil din mai multe autovehicule parcate in Fagaras."Cu ocazia activitatilor investigativ-operative desfasurate, la data de 27/28 iunie 2022, politistii au organizat o actiune de prindere in ... citeste toata stirea