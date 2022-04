Doua persoane, in varsta de 35 si 44 de ani, din Brasov, au fost ranite, joi, 28 aprilie, in urma unui accident in care au fost implicate patru autovehicule, in localitatea Valeni, judetul Mures. "Pe DN 13 E60, la km 153+470, in localitatea Valeni, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate 4 autovehicule. In urma accidentului, a rezultat ranirea a doi barbati, de 35 si 44 de ani, din Brasov. ... citeste toata stirea