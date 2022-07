Din Bucuresti, prostea brasoveni

Sectia 3 Politie Brasov a rezolvat un caz de inselatorie, cu trei pagubiti, brasoveni care si-au dat banii unui bucurestean care le-a promis "marfa originala"."Din cercetarile efectuate in cauza, politistii au stabilit faptul ca o persoana, identificata ca fiind un tanar, in varsta de 20 ani, din municipiul Bucuresti, ar fi indus in eroare mai multe persoane, carora le-ar fi comercializat mai multe bunuri, respectiv telefoane mobile, sub pretextul ca acestea ar fi originale", se arata in ... citeste toata stirea