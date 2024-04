Din Canada, la Brasov

Festivalul de film montan de la Banff - Canada face un tur al Romaniei in aceasta perioada si va poposi vineri, 12 aprilie, in premiera, la Brasov. Evenimentul este gazduit de Centrul Cultural Apollonia, la Cinema Modern, de la ora 19.00.Participantii vor avea ocazia sa vada cateva dintre cele mai premiate documentare despre natura, cultura, activitatile si mediul montan. "Vom prezenta publicului prezent in sala de cinema 9 filme de scurtmetraj ce acopera un spectru variat de activitati ... citește toată știrea