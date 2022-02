Din Canada, la Brasov: "Convoiul libertatii", cu steaguri, claxoane si circulatie blocata, pe artere "gatuite" de masini

Aproximativ 30 de masini s-au "plimbat" joi, 17 februarie, in jurul orelor 18.00, in coloana, prin centrul orasului, cu stegulete la geamuri, in sunete de claxoane. A fost "Convoiul Libertatii", o miscare pornita din Canada, cu ecouri in toata lumea.La Brasov, "Convoiul Libertatii" a blocat, pentru cateva zeci de minute, traficul pe principala artera din centrul istoric spre centrul civic, la o ora oricum dificila pentru traficul din Brasov."Nimic nu e mai grav decat blocarea libertatii. ... citeste toata stirea