Din cauza unui sofer cu 0,8 la mie a ajuns la spital

Miercuri, 12 martie, in jurul orei 17:30, politistii din cadrul Politiei Rupea au fost sesizati cu privire la fapul ca, pe un drum judetean, pe raza orasului, a avut loc un accident rutier, in care au fost implicate doua autoturisme.Din primele cercetari la fata locului, s-a stabilit ca "unul dintre conducatorii auto, un barbat, de 58 de ani, nu ar fi respectat semnificatia indicatorului si astfel nu ar fi acordat prioritate, intrand in coliziune cu un alt autoturism, condus de o ... citește toată știrea