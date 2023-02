Din ce locuri pot cumpara brasovenii martisoare si flori in acest an?

Primii comercianti de martisoare care isi vor prezenta produsele in locurile traditionale de pe domeniul public vor fi cei de pe promenada de la Parcul Titulescu, incepand cu data de 24 februarie, in cadrul Targului ,,Vestitorii primaverii".Din 25 februarie vor fi amplasate si mesele cu martisoare din fata complexului Bartolomeu, de pe str. Filiasi (Triaj), de la intersectia str. Cometei si Galaxiei si de pe str. Levanticai (Noua).Ca in fiecare an, interesul pentru vanzarea de martisoare ... citeste toata stirea