Lucrarile la centura ocolitoare a municipiului Sfantu Gheorghe, incepute anul trecut, avanseaza conform graficului, conform Radio Romania. Cele patru sensuri giratorii prevazute in proiect au inceput sa prinda contur, a declarat primarul Antal Arpad.Potrivit acestuia, drumul de centura ar putea fi dat in folosinta in primavara anului viitor si va reduce aglomeratia din oras, pentru ca traficul de tranzit va fi redus cu cel putin 20%.Viitoarea centura ocolitoare a municipiului Sfantu ... citeste toata stirea