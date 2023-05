Judecatorii brasoveni nu au putut sa stabileasca cine este autorul unui omor suspect, care s-a petrecut in beciul unui bloc din Fagaras, acolo unde fusese organizata o petrecere clandestina, intre prieteni.Petrecerea clandestina a fost organizata in boxa unui bloc din orasul brasovean Fagaras in noaptea de 16 spre 17 iunie 2021. Era in pandemie, iar astfel de evenimente erau supuse unor restrictii. Sapte prieteni s-au intalnit si au decis sa chefuiasca totusi in beciul imobilului acolo unde ... citeste toata stirea