Din Dubai, in Columbia: "Saguna", o elita dincolo de granitele Brasovului, tarii

CEI 6 SAGUNISTI DEJA UNIVERSITARIO echipa de la "Saguna" pleaca in Columbia, unde va avea adversari echipe de studenti din 17 tariO echipa "sagunista" e singura care ne va reprezenta tara intr-un concurs international de fizica, in Columbia. Ioana Popa, Tudor Robu, Casian Chiriac, Victor Taras, Teodor Neagoe si Andrei Bucur Borcoman sunt cei 6 elevi ai Colegiului National "Andrei Saguna" Brasov care au fost selectati in faza finala a Turneului International de Fizica, din Columbia, in ... citeste toata stirea