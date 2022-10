Duminica, 30 octombrie, in jurul orelor 15.00, salvamontisii din Brasov au fost mobilizati de urgenta, prin 112, pentru recuperarea unui parapantist, care a ramas blocat intr-un arbore in zona Dealului Lempes.Parapantistul a ramas agatat intr-un pom de aproximativ 15 metri si risca sa cada in orice moment. "Echipa de prim raspuns a plecat imediat dupa sosirea apelului, dar din cauza traficului au ajuns foarte greu la acesta! Din fericire, astazi nu a murit nimeni, dar ne intrebam retoric daca ... citeste toata stirea