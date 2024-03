Din file de dosar penal: ce se intampla in miez de noapte la Facultatea de Constructii

Parchetul de pe langa Judecatoria Brasov a anuntat ca s-a dispus "punerea in miscare a actiunii penale fata de o persoana care a dobandit calitatea de inculpat cu privire la savarsirea a doua infractiuni de agresiune sexuala". Este vorba despre profesorul Marius Botis, de la catedra de Rezistenta Materialelor, din cadrul Facultatii de Constructii a Universitatii Transilvania Brasov.Intamplari de... acum doi aniPotrivit Parchetului, "in data de 31 mai 2022, in jurul miezului noptii si in ... citește toată știrea