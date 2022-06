Din Grecia, Ioan Neculaie vrea anularea condamnarii definitive

Omul de afaceri Ion Neculaie, fost patron al FC Brasov si al fabricii de autocamioane Roman, este tot in Grecia, desi au trecut aproape cinci luni de cand a fost prins, in urma condamnarii la 2 ani si 2 luni de inchisoare cu executare. Judecatorii greci au decis, definitiv, ca Ioan Neculaie poate fi extradat, dar omul de afaceri inca nu a fost adus in tara pentru a-si executa pedeapsa, informeaza Impact News. Intre timp, Ioan Neculaie spera sa scape de pedeapsa prin recursul in casatie pe care ... citeste toata stirea