Soferii care isi lasa masinile pe unde apuca in municipiul Brasov vor fi pusi in situatia de a merge la depozitul de pe strada Harmanului (langa sediul RATBV ) pentru a-si recupera masinile. Programul de ridicari a masinilor parcate neregulamentar a fost anuntat de mai multe luni de Primaria Brasov, insa nu a putut fi pus in aplicare din cauza lipsei unui loc special amenajat in care sa fie depozitate masinile. Acest loc ar putea fi gata pana in luna iulie, lucrarile urmand a fi realizate de SC ... citeste toata stirea