Primele doua, din Noua si Astra, au fost deja amplasate, iar pana la sfarsitul lunii se vor finaliza lucrarile si la cea de a treia, de la Faget. In sedinta din aceasta luna, Consiliul Local va aproba si regulamentul, dupa care va incepe procedura de inchiriere a locurilor de parcare.Primaria a finalizat lucrarile de amplasare a primelor doua parcari inchise pentru biciclete, in cartierul Astra, pe str. Soarelui 15, si in Noua, pe str. Prunului 1 A, inclusiv a rastelelor pentru depozitare. ... citeste toata stirea