Din Maramures, hot in Sohodol

Politisti din cadrul Politiei Statiunii Bran efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "furt calificat". Cazul a fost reclamat joi, 13 octombrie, dupa ce, in jurul orei 8.00, un barbat ar fi patruns in interiorul unui imobil din satul Sohodol, de unde ar fi sustras o suma de bani. Barbatul in cauza a fost surprins de catre de catre persoana vatamata, insa a reusit sa-si asigure scaparea, parasind locul faptei."In urma activitatilor ... citeste toata stirea