Sectia 3 Politie Brasov a primit sambata, 10 iunie, un caz de "violare de domiciliu" semnalat la 112, la fata locului dovedindu-se ca e vorba si de infractiunea de "hartuire"."Din cercetarile efectuate in cauza, a reiesit faptul ca, in perioada martie-iunie 2023, un barbat si-ar fi urmarit fara drept fosta concubina si ar fi apelat-o telefonic in mod repetat, fapt ce a culminat in noaptea de 10 iunie, cand acesta ar ... citeste toata stirea