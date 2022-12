Din nou coloane de masini pe DN 1

Traficul rutier a fost unul intens, joi, 29 decembrie, in jurul pranzului, pe DN 1 Ploiesti - Brasov, in statiunea Comarnic, unde pe sensul de mers catre Brasov a fost formata o coloana de autovehicule in miscare de aproximativ doi kilometri.Pe acelasi sens de mers s-a circulat ingreunat si in statiunea Busteni, unde coloana de vehicule a fost de un kilometru.S-a mai circulat in conditii de aglomeratie si intre statiunile Predeal si Busteni, pe sensul de coborare Brasov catre Ploiesti, ... citeste toata stirea