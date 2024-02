Din nou "miercurea alarmelor"

Primaria Brasov a anuntat ca va testa miercuri, 28 februarie, toate sistemele de alarmare publica din municipiul Brasov. Testul se desfasoara in cadrul exercitiului "Miercurea alarmelor", eveniment organizat de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, in cadrul "Saptamanii protectiei civile".Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta din cadrul Primariei Brasov va porni toate cele 54 de sirene in momentul in care dispeceratul ISU Brasov va transmite solicitarea de pornire a ... citește toată știrea