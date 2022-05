Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat marti, 3 mai 2022, decretele de numire in functie a judecatorilor si a procurorilor stagiari care au promovat examenul de capacitate in perioada noiembrie 2021 - aprilie 2022. Din noua promotie, si-au primit posturile 197 de magistrati, respectiv 111 judecatori si 86 de procurori. In judetul nostru au fost repartizati 3 judecatori si 3 procurori, la Brasov si Zarnesti.Potrivit listei ... citeste toata stirea