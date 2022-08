Din Odessa, venita cu o valiza la Brasov

Dupa ce a plecat din calea razboiului, si-a gasit linistea in Brasov. Pentru ca stie cat de importante sunt activitatile cat mai diverse in dezvoltarea copiilor, fiind mama la randul ei, a decis sa infiinteze aici un centru destinat acestora.Asemenea multor persoane din Ucraina, Hanna a fost nevoita sa renunte la intreaga viata pe care o avea in Odessa, odata cu invadarea tarii de catre trupele rusesti. In martie a ajuns in orasul nostru impreuna cu cele doua fiice ale sale, avand intentia de ... citeste toata stirea