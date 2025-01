Din orz, hamei, coriandru si portocale amare. O familie din Brasov vrea sa investeasca 30.000 de euro intr-o microberarie artizanala in Stupini

Consumul de bere artizanala este in crestere in Romania, astfel ca pe piata au putut patrunde cu succes micii producatori. Atuul lor consta in faptul ca, nefiind limitati de rigorile unui proces industrial, ei pot jongla cu retetele si pot veni pe piata cu beri cu arome inedite, mereu proaspete, dar si sanatoase.O familie de brasoveni si-a propus sa investeasca intr-o astfel microberarie in Stupini, care va avea, pentru inceput, o capacitate de productie de 100 litri pe zi. In prezent, ... citește toată știrea